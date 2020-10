Deuxième vague du coronavirus : quelles sont les mesures prises dans les autres pays européens ?

Parmi nos voisins européens, les Belges sont les seuls à appliquer comme nous un couvre-feu. Celui-ci est moins étendu puisqu'il interdit la circulation entre 1h et 6h du matin. En Allemagne, pas de couvre-feu mais les établissements doivent tout simplement fermer plus tôt dans trois villes : dès 23h à Berlin, 22h à Frankfurt et à Cologne. Tous les magasins sauf les pharmacies et les stations service doivent fermer et les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits. De son côté, l'Angleterre a opté pour trois seuils d'alerte : les pubs et restaurants ferment à 22h, les réunions sont limitées à six personnes, et à Liverpool, placé en alerte maximale, les restaurants ferment à 17h. A Londres, seuls les rassemblements privés à l'intérieur vont être interdits. Les Pays-Bas, quant à eux, ont décidé de fermer complètement les bars et les restaurants pour au moins une durée d'un mois. Par contre, il n'y a pas d'interdiction de déplacement. Quid des autres pays européens ?