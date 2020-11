Deuxième vague : l'hôpital de Chambéry au bord de la saturation

Dans l'Hexagone, la deuxième vague ne cesse de progresser avec un nouveau record de 551 morts à l'hôpital en 24 heures. Des hôpitaux sont au bord de la saturation alors que les malades sont de plus en plus nombreux. En Savoie, les patients ont augmenté de 30% en une semaine et les lits en réanimation ont été multipliés par deux. Pour maintenir l'équilibre à l'hôpital de Chambéry, des patients sont évacués vers des départements moins touchés. Une tension permanente et un stress quotidien pèsent sur le personnel soignant. Ainsi, une cinquantaine de soignants sont venus en renfort des cliniques privées. Mais la situation reste compliquée à cause de la fatigue. La tendance baissière en Rhône-Alpes ou dans la Loire, des territoires touchés avant la Savoie, laisse une lueur d'espoir à laquelle s'accrochent le personnel de l'hôpital de Chambéry.