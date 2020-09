Deuxième visite d'Emmanuel Macron à Beyrouth : quels enjeux ?

C'est une ville encore dévastée qui a accueilli Emmanuel Macron ce mardi pour sa deuxième visite à Beyrouth. Dès son arrivée, il est allé à la rencontre des habitants et des représentants des associations humanitaires. A part les 400 militaires français déjà mobilisés sur place, le chef de l'Etat a annoncé des aides supplémentaires pour les hôpitaux et les écoles. Durant son déplacement, il a également planté un cèdre pour commémorer le centenaire de la création du Grand Liban.