Comment devenir fabricant ou réparateur d'instruments de musique ?

Au Mans, dans la Sarthe, des apprentis luthiers, accordeurs de piano ou réparateurs de saxophones s'initient au métier. A l'Institut technologique européen des métiers de la musique (Itemm), ils sont 250 apprentis de tous âges à apprendre à fabriquer et à réparer des instruments. Dans cet exercice exigeant, la précision et la rigueur sont les maîtres mots. Une formation qui promet puisque les plus brillants pourront travailler dans des magasins, voire créer leur propre entreprise.