La DGCCRF part à la chasse aux faux avis de consommateurs

Pour leurs achats en ligne, les consommateurs ont tendance à se tourner vers les avis clients. Au moins 74% des internautes renoncent à un achat en voyant des commentaires négatifs. Le problème est que ces avis ne sont pas toujours fiables. Chaque année, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) contrôle 11 000 sites commerciaux. En 2016, six entreprises ont été condamnées pour pratiques commerciales trompeuses.