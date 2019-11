Diabète : le succès de la greffe de cellules du pancréas

Le diabète est une maladie qui touche environ 4 millions de Français. Depuis quelques années, il peut être soigné grâce à une thérapie qui consiste à greffer des cellules du pancréas. Après 30 ans de diabète, Jean-François Baray a essayé cette thérapie qui a complètement changé sa vie. Depuis son opération, il n'a plus jamais fait de piqûres d'insuline. Une fois remboursée par l'assurance-maladie, la thérapie devrait permettre, chaque année, à une centaine de patients de retrouver une vie normale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.