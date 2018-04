Diabète : un nouveau test de dépistage gratuit et sans piqûre voit le jour dans les pharmacies

C'est une révolution dans le dépistage du diabète. Dans les pharmacies, il est désormais possible de faire un test rapide et de se prémunir à l'avance d'éventuels risques et complications liés à la maladie. Sans rien payer, il suffit de monter sur un nouvel appareil, de poser les pieds et les mains sur des plaques en inox et l'examen peut commencer. Cet équipement a été installé dans 300 officines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.