Les Diables Rouges ont décroché leur ticket pour les quarts de finale

Le lundi 2 juillet, dix millions de spectateurs étaient devant leurs écrans pour regarder le match Belgique/Japon. Jusqu'à la fin du jeu, le suspense était à son comble. Avec un score de deux partout, le temps additionnel a été décisif. A quelques secondes du dernier coup de sifflet, la Belgique a décroché un but remarquable, la qualifiant pour les quarts de finale. C'est donc tout le royaume belge qui crie à la délivrance vers 22h. Chant, danse, larmes de joie et farandoles ont suivi cet ultime but. Et déjà, les Belges se voient en finale. Avant cela, les Diables Rouges devront affronter le Brésil ce vendredi 6 juillet 2018.