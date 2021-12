Diane Leyre, premiers pas dans la peau de Miss France

Le jour n'est pas encore levé. Pourtant, Diane Leyre, la toute nouvelle Miss France, entame déjà son marathon des médias. La jeune femme n'a dormi que cinq heures depuis son élection samedi soir. La fatigue n'atténue pas sa répartie. Il en faut pour faire face aux questions qui lui sont posées lors d'une émission de radio. Rapidement, Camille Cerf, animatrice sur la station de radio, et surtout Miss France 2015, vient l'épauler. À peine le temps de dire au revoir, il faut ensuite se rendre dans une autre station radio, à la rencontre d'une autre Miss. C'est Elodie Gossuin, Miss France 2001, qui anime cette émission. La complicité est immédiate. Les deux jeunes femmes ont un point commun. Diane Leyre, Miss Île-de-France à l'origine, ne sera pas trop éloignée de ses parents lors de son règne. Ils habitent à Paris. Puisque c'est l'heure des confidences, Miss France 2022 nous avoue manquer parfois de confiance en elle. "Je le cache parce qu'il ne faut pas montrer qu'on a peur. Bien sûr que j'ai peur, comme avant d'arriver à la radio. J'ai peur de passer à la télé tout à l'heure", lance-t-elle. Qu'elle se rassure, elle a un an pour apprivoiser ses peurs. TF1 | Reportage C. Casanova, S. Deperrois