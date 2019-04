Dick Rivers s'en est allé à l'âge de 74 ans

L'un de nos rockeurs les plus populaires dans les années 60-70, Dick Rivers, est mort le jour de son anniversaire à 74 ans. Il a sorti 35 albums et faisait partie du groupe Les Chats sauvages. Ce dernier était l'un des premiers durant l'âge d'or des Yéyés. Les santiags, le stetson made in USA et les guitares à paillettes étaient ses meilleurs alliés. Le chanteur était épris du rêve américain et a donné sa vie au rock 'n' roll. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.