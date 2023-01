Dictons météo : on ne sait plus à quel saint se vouer !

Ils étaient autrefois nos boussoles. Les dictons étaient là pour prévoir les moissons et les récoltes. À l'heure des prévisions satellites et du réchauffement climatique, ont-ils encore un sens pour vous ? "C'est vrai qu'autrefois, on voyait le Mont Blanc le matin, on ne le voyait pas deux jours de suite. Maintenant, on le voit une semaine entière", rapporte un habitant. En ce début d'année, on cherche l'hiver. Si l'on vous dit, "Noël au balcon, Pâques au tison", "normalement ça marche,(...) on verra à Pâques", confie une habitante. Et "S'il gèle à la Saint-Sulpice", le printemps sera-t-il encore propice ? "On n'y croit plus tellement", selon un passant. C'étaient des dictons qui reposaient sur un principe aujourd'hui perdu. Pour Bernard, agriculteur à la retraite, c'est prendre le temps d'observer la nature. Mais il en est un auquel les Bressans croient toujours dur comme fer : "quand le coq du clocher regarde les poulettes de Bresse, c'est signe de pluie". Et voilà au moins un dicton qui se vérifie encore. TF1 | Reportage G. Charnay, A. Cerrone