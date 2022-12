Didier Deschamps : le succès lui colle aux basques

Saviez-vous que Didier Deschamps avait sa propre chanson à Bayonne ? Dédé, comme ils l'appellent, est né ici même. Et il n'en fallait pas plus pour rendre les Basques fiers. "C'est connu depuis des décennies et des décennies.. le Basque est meilleur !", "Il était déjà très doué en sport", racontent-ils. C'est peut-être même le plus grand exploit du sélectionneur des Bleus. Grâce à lui, les Basques font des infidélités au rugby ces jours-ci. Un stade à son nom à Bayonne, inauguré au lendemain de la victoire française à l'Euro 2000. Enfant, il a rejoint l'équipe de foot de l'Aviron bayonnais, avant de partir pour Nantes. Pour les Bayonnais, il n'y a pas de doutes que ses racines basques pourraient contribuer à la victoire des Bleus. "C'est un très bon coach. En plus, je pense qu'il a une certaine autorité. Ça fait du bien", confie un homme. L'enfant du pays a encore un immense défi à relever mercredi face au Maroc. Une chose est sûre, il pourra compter sur ses supporters basques. TF1 | Reportage V. David, J. Rivarin