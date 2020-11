Diego Maradona : des hommages qui vont bien au-delà du monde du foot

Presque toute la presse régionale saluait ce jeudi matin la mémoire de Diego Maradona. En quelques heures, l'annonce de son décès a fait le tour de la planète. Plus qu'un joueur, c'était une immense star admirée sur tous les continents, comme à Marseille, où il avait failli venir en 1990. Du Venezuela jusqu'en Chine, en passant au Brésil, chacun y va de son commentaire en hommage au plus célèbre des Argentins. Le "joueur le plus doué de tous les temps", un "personnage exceptionnel", ou encore "l'enfant du peuple" est parti. En Amérique Latine, il était le symbole de la revanche des pauvres et des opprimés. Mercredi soir, sur tous les stades, une minute de silence a été observée, comme à Milan où l'Inter recevait le Réal Madrid de Zinédine Zidane. L'occasion pour le Français d'évoquer la mémoire d'un de ses maîtres. Ces hommages vont se poursuivre ce week-end afin d'honorer la mémoire du joueur le plus doué et le plus fantasque du XXe siècle.