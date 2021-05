Dieselgate : une première Française indemnisée par Volkswagen

Dans un dossier, il y a six longues années de procédures judiciaires. C'est un combat contre Volkswagen enfin couronné de succès. Chantal Bellart, plaignante contre le constructeur allemand, va toucher 4 000 euros d'indemnité et ses frais d'avocat seront remboursés. "Ça me fait plaisir, car six années, ce n'est pas rien", confie Chantal. Dans le moteur de sa voiture, il y a le logiciel qui a permis pendant des années au constructeur allemand de tromper les automobilistes sur la réalité de leurs émissions polluantes. Dans l'Hexagone, 950 000 clients sont concernés. Alourdir la sanction, c'est ce qu'espère une association de consommateurs qui a lancé une action de groupe avec une dizaine de plaignants. Elle veut représenter l'ensemble des victimes. Cependant, la procédure dans l'Hexagone pourrait encore durer cinq ou six ans. Aux Etats-Unis, Volkswagen a déjà dû payer 8,4 milliards d'euros et en Allemagne, 260 000 personnes seront chacune indemnisées entre 1 300 et 6 200 euros.