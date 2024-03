Différend avec un déménageur, quels sont mes droits ? Le 13H à vos côtés

Ce gros déménagement a coûté près de 8 000 euros et il y a eu de nombreux problèmes. Tout d'abord, la date n'a pas été respectée. Ensuite, des meubles et des objets ont été cassés. Et enfin, il y a eu une mauvaise gestion des cartons et tout a été mélangé. Concernant la date, le déménageur est tenu de réaliser le déménagement aux dates ou à la période convenue dans le contrat de déménagement et dans la lettre de voiture. Le professionnel doit vous indemniser pour le retard, mais aussi pour les conséquences de ce retard. En cas de casse, le déménageur est responsable des pertes et des avaries. Là, la déclaration de valeur est importante pour les objets de valeur. Vous serez alors indemnisés à la valeur de remplacement de l'objet. Cela signifie qu'on prend en compte la vétusté. Comment faire valoir ses droits si ça ne se passe pas bien ? On émet des réserves sur le document qu'on signe à la fin du déménagement. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez dix jours pour envoyer votre réclamation par lettre recommandée au professionnel. T. Coiffier