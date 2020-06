Difficile de ne pas trouver chaussure à son pied au vide-greniers de Périers

Tout au long des rues, une cinquantaine d'exposants ont vidé leur grenier et leur garage à Périers. Là-bas, le vide-greniers est avant tout le plaisir de chiner, car les objets sont nombreux, parfois plutôt originaux. Et ça tombe bien, car beaucoup espèrent trouver un outil coup de cœur. Toutefois, il faut s'armer de patience pour pouvoir profiter des bonnes affaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.