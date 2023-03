Difficile de respecter les 30 km/h en ville ?

Dans les rues de Bordeaux, les radars pédagogiques ne trompent pas. Rares sont ceux qui se limitent à 30 kilomètres/heure. Les données enregistrées sur les zones pédagogiques le montrent. Les conducteurs roulent en moyenne à 35 kilomètres/heure. Cette vitesse augmente la nuit et les dimanches, lorsque les routes sont moins encombrées. Mais là où la vitesse est la mieux respectée, c'est dans les portions aménagées comme dans le centre de Bordeaux. On fait référence aux chicanes, aux trottoirs plus larges, aux rues rehaussées ou encore un revêtement de sol qui fait plus référence aux espaces piétons qu'aux espaces routiers. Cependant, il faudra malgré tout y ajouter des sanctions. Dans certaines villes comme Blanquefort (Gironde), on a choisi de forcer l'automobiliste à ralentir. En un kilomètre, il y a pas moins de dix dos-d'âne. Véronique n'arrive pas à s'y faire. En effet, trop de conducteurs essayent de les contourner. Pour forcer les conducteurs à respecter la limitation de vitesse, il faut un ensemble de mesures. TF1 | Reportage E. Braem, D. Berteau, N. Forestier