Difficile de travailler sous un soleil de plomb à Bordeaux

Si à Bordeaux, les pics de chaleur sont habituels en été, le port du masque ajoute une contrainte supplémentaire. Ce jeudi à 10 heures, la température a atteint près de 30°C dans les rues. La forte chaleur rend le travail difficile, notamment pour les déménageurs et les serveurs. Pour éviter la surchauffe, chacun a sa solution. Dans l'après-midi, des records de température pourraient être atteints, car Météo France prévoit plus de 40°C, de la Gironde au Pays basque. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.