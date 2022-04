Difficile de trouver son Doliprane en pharmacie

C’est la même réponse depuis plusieurs mois. En sachet, mais aussi en gélule ou adapté pour les enfants, plusieurs formes de Doliprane sont en rupture dans les pharmacies. Pour remplacer ce médicament, il faut acheter une alternative, une autre marque qui contient aussi du paracétamol et parfois un générique. Alors forcément, ça coince au comptoir. "Je suis allergique, je peux prendre que ce médicament-là", confie une cliente de la pharmacie. Cette situation inquiète plusieurs personnes. La pénurie est nationale, car la demande en Doliprane a explosé ces dernières semaines. En cause, il y a la recrudescence des cas de Covid et le retour des virus hivernaux. Le laboratoire Sanofi, qui produit le médicament, ne parvient pas en fournir en assez grande quantité. Dans cette autre pharmacie de Montpellier (Hérault), il est impossible de gérer les stocks. Mais les professionnels l’assurent, il est inutile de s’alarmer. D’après Sanofi, la situation devrait revenir à la normale au début de l’été. TF1 | Reportage A. Bacot, E. Alonso