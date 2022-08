Difficile de trouver son pain au mois d'août

Comme ce monsieur, vous vous êtes peut-être retrouvé coincé pour faire vos courses. "Juillet et août, c'est la galère pour s'approvisionner", confie-t-il. En effet, au cœur de l'été, de nombreux commerçants prennent leurs vacances. À Metz (Moselle), restaurants, fromageries et épiceries sont parfois fermés pour plusieurs semaines. "On tourne complètement au ralenti", rajoute une dame. Pour ne pas laisser ses clients sans solution, Hélias Mougel, boulanger, s'est coordonné avec ses collègues voisins. Il est parti en juillet et assure désormais la permanence pour le mois d'août. Une démarche appréciée, car dans certains secteurs, les boulangers ne se concertent pas. À Noisseville (Moselle), 1 000 habitants, la seule boulangerie est fermée, tout comme celle du village d'à côté. Une mauvaise nouvelle pour Abdel. Priscillia, pour sa part, habite à deux pas de son artisan boulanger. Mais en ce moment, elle consomme du pain congelé ou des baguettes industrielles. De nombreux commerçants devront reprendre le service à partir du 15 août. Leurs clients vont donc utiliser le système D pendant encore quelques jours. TF1 | Reportage G. Gruber, G. Gravina