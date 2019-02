Difficulté de la vie : alerte rouge dans les campagnes

Malgré les journées de travail harassantes, bon nombre d'agriculteurs vivent avec de faibles revenus. On les appelle les silencieux de la crise. Dans le Gers, Michel Bini, fils et petit-fils d'agriculteur, gagne 400 euros par mois. Les taxes et la MSA constituent plus de la moitié de ses revenus. Les prix des récoltes, eux, n'augmentent pas. Il n'aurait jamais pu rembourser toutes ses dettes sans l'aide de Guy Serès, le fondateur du Samu social agricole dans le Gers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.