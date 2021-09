Difficultés de recrutement : l'idée originale d'un patron de l'Orne

Drôle de rencontre sur le marché de Flers (Orne). Kévin discute avec plusieurs habitants pour des recrutements. Les plus intéressés se rendent directement au stand de l'entreprise. "On a encore besoin de recruter 60 personnes, notamment parce qu'il y a des nouveaux marchés qui s'ouvrent à l'export". Toute la journée, de potentiels candidats déposent leur CV, en moyenne, une cinquantaine par opération de recrutement. Clients et commerçants du marché accueillent avec enthousiasme ce nouveau stand. Dans cette commune de l'Orne, la population est vieillissante. Il faut compter sur le bouche à oreille. À 30 kilomètres de là, à Vire (Calvados), Normandise Petfood, l'entreprise de production de nourriture pour animaux se développe et recrute. François Duquesne, codirecteur général, connaît bien le territoire. Une deuxième opération de recrutement aura lieu au marché de Saint-Lô ce week-end. Quant au coût total de la campagne, il est estimé à 10 000 euros.