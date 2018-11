Dijon possède l'une des bibliothèques les plus riches du pays

La bibliothèque de Dijon est le premier fond patrimonial de Bourgogne. Elle compte près de 500 000 ouvrages et documents dont des livres anciens, des cartes et des globes. Elle se différencie également par ses riches collections très variées dans la périodicité avec des ouvrages qui datent du IXème siècle jusqu'à nos jours. Ce qui attire les nombreux étudiants et chercheurs, venus parcourir ces trésors de l'histoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.