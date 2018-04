Les Dijonnais se préparent pour la fête du 1er mai

Pour ce week-end, on aura quatre jours fériés et autant de ponts grâce au 1er mai. A Dijon, en Côte-d'Or, certains vont en profiter pour partir s'évader en famille, pour s'occuper de la construction de leur maison, ou pour s'amuser tout simplement. D'autres, au contraire, travailleront, jour férié ou non. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.