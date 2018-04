Dinandier d'art : le métier des hommes qui domptent les métaux

Travailler les métaux requiert une adresse et une dextérité particulières. Les vrais dinandiers d'art, les hommes qui travaillent l'or, le cuivre ou l'argent, se font d'ailleurs de plus en plus rare. À Saint-Amand-de-Coly, en Dordogne, l'atelier du dinandier Alain Lagrosse produit encore des sculptures et des objets en cuivre d'une extrême finesse, dignes de vraies œuvres d'arts. Les outils spécifiques qu'il utilise pour façonner le cuivre ainsi que les étapes du martelage et du chauffage du métal contribuent surtout à donner au métal sa teinte rosâtre et sa brillance. Toutes les caractéristiques d'un cuivre qui est passé entre les mains d'un maître dinandier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.