"Dingue", le nouveau spectacle du cirque Bouglione

Des frissons et de la poésie, c'est le cocktail gagnant du spectacle "Dingue" du cirque Bouglione. Ajoutez-y une bonne dose de rire. En effet, un cirque sans clown, ce n'en est pas un. Ce spectacle offre deux heures de rebondissements où on se tord de rire et de douleur. Depuis, le métier de Totti, petit-fils et arrière-petit-fils de clowns, a beaucoup évolué. Certains artistes se produisent également sur place pour la première fois, comme c'est le cas d'une équilibriste. Cette année, la pandémie a empêché les artistes américains, russes et chinois de venir. Il a donc fallu remanier le spectacle. La plupart des cirques européens ont fermé à cause des mesures sanitaires, ce qui n'est pas le cas du cirque Bouglione. Ici, les représentations se déroulent en après-midi et les bâtiments ont pu être adaptés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.