Dire des gros mots, p***** c'est bon pour la santé !

Ça vous est déjà arrivé un jour. Le trafic est dense, la voiture devant ne démarre pas, alors ça sort tout seul. Au volant, les gros mots fusent. Ils soulagent et ont des effets surprenants. C’est ce que confirme une étude scientifique. Ils peuvent servir de défouloir. Une mère de famille nous dévoile un jeu avec ses enfants. "Des fois, on faisait la minute de temps rigolo de mots transgressifs. Donc, on avait droit à une minute et chacun son tour, on disait des gros mots. C’était cadré. Du coup, ça faisait bien rire tout le monde", explique-t-elle. Les jurons permettent aussi d’augmenter ses capacités physiques, et même d’atténuer la douleur. Ce serveur sait de quoi il parle, car son bar est rempli de pièges. "On ne va pas se mentir, ça soulage la douleur", confie-t-il à son tour. Les gros mots augmentent également l’attention de son auditoire. Vous avez été peut-être plus concentré pendant ce reportage. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette