La direction de Pimkie envisage la suppression de plusieurs postes

Confrontée à de mauvais résultats de vente, la direction de Pimkie confirme dans le journal La Voix du Nord, la rupture conventionnelle collective. C'est un nouveau dispositif de la réforme du Code du travail donné aux entreprises pour remplacer la PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi). Les syndicats dénoncent une procédure beaucoup plus rapide que cette dernière car on ne dispose que d'un mois pour pouvoir négocier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1.