Direction les bords du lac de Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes

C'est un spectacle chaque automne dans les Hautes-Alpes. Le soleil est toujours là, mais la nature change de robe. Autour du lac de Serre-Ponçon, les mélèzes, les chênes et les vignes offrent leurs tons ocre, roux, jaune ... un camaïeu automnal que savourent Thierry et son fils Fabien, autour d'une partie de pêche. Les brochets et les truites se cachent ce jour-là dans le lac. Mais les pêcheurs savent être patients, car l'essentiel est de profiter de l'instant. Un peu plus haut, à mille mètres d'altitude, c'est un autre plaisir pour Emmanuel et Delphine. Ces vignerons à la retraite ont du travail dans leurs vignes. Ils ont planté les arbustes il y a trois ans face au massif de Boscodon. À Crévoux, les vaches profitent des derniers jours ensoleillés pour pâturer dans les prés entre les mélèzes. Samuel a toujours élevé ses bêtes en harmonie avec les saisons. C'est un métier et une passion. D'ici quelques jours, il rentrera les vaches pour six mois à l'étable. Mais en attendant, il fabrique les derniers gruyères d'été avec les traites du matin.