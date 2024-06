Dis-moi ton nom, je te dirai d'où tu viens

Il nous suit partout depuis notre naissance. Le nom de famille est un marqueur de notre identité. Mais connaissez-vous son origine ? Comme une fierté, le patronyme nous renvoie souvent à nos racines et parfois à d'illustres ancêtres comme dans la famille Bilocq. "Il paraîtrait qu'on descendrait de Charles Quint, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'historiquement, je ne suis pas très douée", confie une femme. Grâce à un site, vous pouvez en savoir plus. D'où vient votre nom de famille ? Un monsieur Leroux sait qu'il est loin d'être unique dans l'Hexagone. Quel est le nom le plus répandu ? Petit est le troisième nom le plus porté, en deuxième Bernard et le grand gagnant est Martin. Mais d'où viennent ces noms de famille ? Cela remonterait XIIe siècle où il a fallu donner des noms aux gens en raison de l'explosion démographique. On a ensuite donné des noms de lieux, de métiers ou encore de caractères physiques pendant des siècles. D'ailleurs, certains patronymes ne sont pas si anciens. La France est l'un des pays où les noms de famille sont les plus variés. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau