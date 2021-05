Discothèques : les stations balnéaires plaident pour la réouverture

Cet été, Stéphane Malhaire ne pourra ouvrir son bar dansant à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique). Au même titre que les discothèques, l’établissement doit rester fermé. Pourtant, il est prêt à encadrer les fêtards. "On contrôle les entrées, on met des jauges et des barrières (…). Quand on n’a plus de places assises, on ne fait plus rentrer personne", argumente-t-il. Les fêtes sauvages sur la place ou dans les maisons de vacances sont la grande crainte du maire de la commune. "Je souhaite qu’il y ait des fêtes à La Baule cet été, mais plutôt chez les professionnels de la nuit, et pas des fêtes sauvages sur les plages", explique-t-il. Mais avec ou sans boîte de nuit, ici, la festivité aura lieu. À l’été 2020, les forces de l’ordre ont dû redoubler de vigilance car les établissements de nuit étaient déjà fermés. Comme en Angleterre ou en Espagne, un pass sanitaire est en discussion pour leur permettre de rouvrir dans des conditions quasi normales. On pourrait exiger un test PCR négatif. Le syndicat des discothèques doit s’entretenir ce soir avec les ministères de l’Économie et de la Santé.