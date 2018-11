Le discours d'Emmanuel Macron a-t-il été satisfaisant ?

C'était un discours très attendu par les Français, mais au final c'est la déception qui prime. Les gilets jaunes et ceux qui les soutiennent estiment qu'Emmanuel Macron "n'a strictement rien compris". Aucune annonce ni sur la baisse des taxes, ni sur les prix du carburant, ni sur le pouvoir d'achat. La réponse du chef d'Etat n'ayant pas été satisfaisante, les appels à manifester se multiplient. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.