Discours d'Emmanuel Macron : qu'en pensent les habitants de Puy-Guillaume ?

Le récent discours du président de la République est le sujet d'actualité au marché du Puy-Guillaume, dans le département du Puy-de-Dôme. Les habitants ne sont pas rassurés par ses mesures. Ils jugent insuffisant le projet d'Emmanuel Macron de concilier transition énergétique et pouvoir d'achat. De l'incompréhension pour certains et une morosité pour d'autres, la situation actuelle laisse perplexe bon nombre d'habitués du marché. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.