Discours de Macron : des gilets jaunes de l'Yonne réagissent

Emmanuel Macron a dévoilé ce 27 novembre 2018 sa stratégie face à la colère des gilets jaunes. Une intervention qui n'a pas vraiment convaincu les manifestants. Certains ont même très vite abandonné l'écoute du discours et se disent désabusés. Dans l'Yonne, la colère des gilets jaunes ne s'apaise pas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.