Discours du trône : le prince Charles remplace la reine Elizabeth II

Ce fut une cérémonie en grandes pompes mais avec une absente de marque. Elizabeth II ne participe pas au traditionnel discours du trône qui lui aurait imposé l'ascension de plusieurs marches et une station debout pénible. Ses fils et petit-fils, les princes Charles et William, ont été sollicités pour la lecture du programme du gouvernement de Boris Johnson. La reine ne l'a raté que lors de ses maternités de 1959 et de 1963. Même si son indisponibilité fait aujourd'hui la Une de plusieurs journaux, elle n'entame en rien la bienveillance de ses sujets. "C'est une vielle dame. Elle a 96 ans. Elle prend de l'âge. Ce n'est pas une demoiselle", confie l'une d'entre eux. Les dernières images souriante de la souveraine remontent à fin avril. En février, elle apparaissait encore à la télévision pour organiser et célébrer ses 70 ans de règne. Depuis, ses problèmes de mobilité l'ont empêché d'assister à la messe de Pâques. Des soucis de santé qui pourraient peut-être limiter ou empêcher sa participation aux grandes festivités du jubilé de platine. Celles-ci sont prévues dans moins d'un mois. TF1 | Reportage O. Santicchi, E. Stern