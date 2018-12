Disney sur glace, la tournée dans les régions continue

Depuis 50 ans, le spectacle Disney sur Glace demeure un rendez-vous incontournable pour Noël. Cette année 2018, il s'intitule "Crois en tes rêves" et continue sa tournée dans les régions. Les personnages emblématiques de la maison ont donné un show de qualité sur la patinoire éphémère installée dans le Zénith, à Lille. Des figures spectaculaires, des lumières et de somptueux costumes ont plongé les petits et grands dans le monde magique des héros de Disney. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.