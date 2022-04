Disneyland Paris : 30 ans de magie

Manifestement, il en est fier. Mickey se présente avec un tout nouveau costume. Le 30e anniversaire oblige. Ce mardi matin, ses fidèles admirateurs le trouvaient évidemment très beau. La célèbre souris ne sort pas seulement en short rouge et en chaussure jaune depuis 1992. En tout, 450 costumes ont été créés pour lui. Sa dernière tenue est conçue dans une nouvelle matière plastifiée. Le parc avait aussi besoin d'être rénové, surtout son château. Pendant un an, neuf entreprises françaises ont restauré les toitures, les dorures ou les peintures. Un coup de neuf et un coup de jeune aussi pour la traditionnelle parade. Une musique entêtante, une chorégraphie très rythmée, il ne faut pas se rater surtout ce mardi. Fabso venait avec sa famille quand il était enfant. Aujourd'hui, il fait partie des 16 000 salariés de Disneyland Paris. Toujours le sourire aux lèvres, c'est un des fondamentaux pour travailler dans ce parc qui est la première destination touristique en Europe. TF1 | Reportage Y. Hovine, M. Izard, B. Hacala