Disneyland Paris : c'est le retour de la parade de Noël

Si la pluie s'est invitée à la fête, elle n'a pas gâché la parade de Mickey et ses amis. En effet, 600 personnes ont travaillé à la réalisation de ce défilé de chars, annonciateur de Noël. Et pour cette édition, le masque est obligatoire partout dans le parc. "On est très excité, car on a travaillé cette parade depuis plus de trois ans", témoigne Emanuel Lenormand, metteur en scène. Parmi ces artistes, il y a une centaine de danseurs. Tout est fait pour la joie des enfants. Leurs personnages favoris trônent dans les massifs. "Je dirais plutôt Mickey et Minnie. Ils sont super sympas et sont beaux en plus", lance un visiteur. De la fée Clochette à Blanche-neige, les héroïnes sont là. "La magie de Noël est pour tout le monde" ; "On replonge en enfance et c'est quelque chose de très sympa"; lancent des visiteurs. Le Père Noël ferme la parade et c'est une tradition depuis près de 30 ans. Dans un décor, la neige apparaît sur un sapin de 24 mètres de haut, un arbre aux couleurs changeantes pour illuminer la nuit. TF1 | Reportage J. Chubilleau, A. Ifergane