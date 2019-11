Disneyland se met aux couleurs de Noël

Pour les fêtes, Disneyland prépare un réveillon magique avec diverses animations et des festivités. En effet, la traditionnelle Parade de Noël s'apprête à faire son grand retour. Depuis plus de 25 ans, le pays de Mickey a accueilli plus de 320 millions de visiteurs. Pour la saison 2019, la star est née au Danemark dans un conte d'Andersen, la "Reine des neiges". Un spectacle où l'on peut chanter et apprendre les gestes de Sa Majesté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.