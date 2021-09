Disparition de Belmondo : tristesse au Festival de Deauville

Un hommage poignant, de longues minutes d'applaudissements. Lundi soir au festival de Deauville, le monde du cinéma était réuni pour célébrer Jean-Paul Belmondo. L'As des as qui ont inspiré toute une génération de comédiens. "La disparition de Belmondo est un événement, ça bouscule toutes les mémoires. J'ai l'impression que ses films font partie de moi", déclare Denis Podalydès, comédien. Plus de 80 films sur 60 ans de carrière, chaque spectateur a son "Bébel" préféré : "ça évoque pour moi À bout de souffle d'abord, j'ai beaucoup aimé dans le film de Godard sa décontraction et ce mauvais garçon", "un de mes films préférés, c'est Itinéraire d'un enfant gâté, je peux le regarder 100 fois, ça me fait toujours le même effet". Plus qu'un acteur, pour le public, Belmondo était devenu un symbole. "Bébel le magnifique, c'est toute une génération, on a grandi avec lui", "Belmondo, c'est le goût du sport, de l'amitié et de la convivialité", "c'était un mec formidable", lancent les fans. Jeudi soir, un dernier hommage lui sera rendu devant le public de Deauville.