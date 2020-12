Disparition de Claude Brasseur : une famille de comédiens sur trois générations

Mardi, Claude Brasseur, une grande figure du cinéma français, s'est éteint à l'âge de 84 ans. Durant toute sa carrière, il a joué dans plus de 110 films. On l'a notamment connu dans "Un éléphant ça trompe énormément" (1977), "La Boum" (1980) et bien sûr la trilogie "Camping" avec Franck Dubosc. Chez les Brasseur, on est acteur de père en fils. Et s'il est une chose dont il a été le plus fier, c'est de son fils unique Alexandre. "La seule chose que j'ai réussie, c'est mon fils. C'est un mec très bien, je ne sais pas comment je me suis démerdé. Ma présence n'a peut-être pas toujours été là mais mon amour l'a toujours été", a-t-il confié au micro de RTL en 2015.