Disparition de Leslie et Kevin : enfin une avancée ?

Dans la commune de Prahecq (Deux-Sèvres), tout le monde connait l'affaire. Il y a eu les avis de recherche d'abord puis les battues. Et depuis 24 heures, il y a eu une interpellation. C'est enfin l'espoir d'une vérité. Les enquêteurs mettent-ils en doute l'alibi de Tom T. ? En effet, c'est lui qui devait héberger le couple dans une maison du village la nuit du 25 au 26 novembre dernier. C'était la nuit de la disparition de Leslie, 22 ans, et de Kevin, 21 ans. Le jeune homme raconte les avoir quittés à 17 heures et demie pour se rendre à une soirée techno à une quinzaine de kilomètres de là. Mais cette fête, a-t-elle vraiment existé ? Un ami proche du couple, qui était amoureux de Leslie selon certains, avait même pris la parole lors d'une battue en début janvier. Les enquêteurs examinent désormais le camion aménagé du jeune homme, son ordinateur portable et les téléphones de son père. Présumé innocent, Tom T. est toujours entendu. TF1 | Reportage F. De Juvigny, N. Hesse, X. Baumel