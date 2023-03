Disparition de Leslie et Kevin, l'ami du couple écroué

Derrière ces murs, Tom T., 22 ans, ami proche du couple disparu, est mis en examen ce jeudi soir pour enlèvement et séquestration. Il est désormais en détention provisoire. Qu'est-il arrivé à Leslie et Kevin, ce couple qu'il logeait dans sa maison ? Dans leur village, Véronique Bruneteau a bien connu Kevin. C'est ici qu'il a fait son apprentissage en cuisine. Pourquoi cette soirée du 25 au 26 novembre a mal tourné ? Une dispute amoureuse aurait-elle éclaté ou est-ce un problème lié à la drogue ? Tom serait, selon son entourage, amoureux de Leslie. Une amie de Tom nous raconte l'une de leurs dernières conversations. "Il m'avait demandé le nom de la plante qui faisait mourir", raconte son amie. Deux autres proches du logeur de Leslie et Kevin ont été interpellés, Nathan B. et un troisième individu dont l'identité n'a pas été révélée. Ils doivent être présentés à un juge d'instruction et sont présumés innocents. Plus de trois mois après leur disparition, Leslie et Kevin sont introuvables. TF1 | Reportage M. Bajac, B. Guénais