Mort de Robert Badinter : la disparition d'une grande voix de la justice

Il y a trois ans, Robert Badinter parlait encore du combat de sa vie avec passion. Comme si 40 ans après, il fallait encore toujours justifier l'abolition de la peine de mort. Sa conviction est enracinée au plus profond de lui-même. Avocat d'assises, il assiste en 1972 à l'exécution de Roger Bontems. Son combat contre la peine de mort commence. Devenu le plus célèbre défenseur de l'abolition, il est nommé garde des Sceaux par François Mitterrand en 1981. C'est lui qui portera les textes devant l'Assemblée nationale avec un double argument : la peine capitale n'est ni acceptable, ni efficace. Après la peine de mort, il abroge en 1982 le délit d'homosexualité créé sous le régime de Vichy. Jamais élu au suffrage universel, Robert Badinter devient par ses batailles une figure inattaquable. Le couple qu'il forme avec son épouse Élisabeth, philosophe et militante féministe, sera surnommé par certains "l'honneur de la gauche". Robert Badinter s'est éteint en ayant toujours refusé les distinctions, ni Légion d'honneur, ni ordre du Mérite. TF1 | Reportage L. Zajdela, D. Riquois