Disparition des DAB : une mairie dans les Vosges en a installé un à ses frais

En un an, 2 000 distributeurs de billets ont disparu de nos communes. L'un d'eux appartenait à Provenchères-sur-Fave. Un coup dur aussi bien pour les commerces que pour les habitants. En effet, ces derniers doivent faire au moins six kilomètres pour obtenir du liquide. Un luxe que tout le monde ne peut pas s'offrir. Pour y remédier, la mairie a pris des mesures en décidant d'en installer un.