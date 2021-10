Disparition d'Étienne Mougeotte : l'hommage de Jean-Pierre Pernaut

Étienne Mougeotte, grand homme des médias, est mort jeudi. Son destin était très lié à celui de Jean-Pierre Pernaut, car c'est avec lui qu'il a lancé la nouvelle formule du journal. "C'était un formidable journaliste", se souvient Jean-Pierre Pernaut. Il était un grand homme qui avait le sens des grands événements. "Les plus beaux exemples sont le mur de Berlin en 1989, la première guerre du Golfe et la catastrophe de Tchernobyl", a-t-il cité. Étienne Mougeotte savait aussi mettre les femmes en avant. "C'était un visionnaire parce qu'en 1987, on ne parlait pas encore de parité. Il a été entouré par Michèle Cotta et Pascale Breugnot", a confirmé Jean-Pierre Pernaut. Étienne Mougeotte nous a laissé des programmes très variés, très emblématiques d'une époque. "Il avait un éclectisme extraordinaire. Il connaissait tout. Il a créé "Combien ça coûte" et "Koh-Lanta". Pour moi, ça a été un bonheur de passer vingt ans avec lui", a conclu Jean-Pierre Pernaut.