Mort énigmatique d'Ismaël Abdelkader : une famille en quête de vérité

Ismaël Abdelkader, 25 ans, est aperçu pour la dernière fois sur le quai de la gare de Morhange (Moselle). Malgré les recherches, aucune trace du jeune homme pendant six ans, jusqu'au 21 juillet 2012. Ce jour-là, à plus de 200 kilomètres du lieu de sa disparition, les gendarmes reçoivent une information. Des ossements sont découverts enterrés dans un jardin d'un gendarme à la retraite. Les analyses montrent qu'il s'agit bien d'Ismaël Abdelkader. Étonnamment, sa famille n'est pas prévenue de cette découverte. Les enquêteurs vont s'intéresser à Émilien Ricklin, le petit-fils du gendarme propriétaire de la maison. En garde à vue, le suspect donne sa version des faits et continue de nier toute implication dans la mort d'Ismaël. Au terme de neuf heures de garde à vue, il ressort libre. La sœur d'Ismaël ne s'arrête pas là, elle mène sa propre enquête depuis plus de 17 ans sans relâche. Un document attire son attention. Pendant sa garde à vue, le suspect s'est fait prescrire de la bière. Ni l'entourage du suspect, ni son grand-père n'ont été interrogés. Malgré l'acharnement de la famille, la justice prononce un non-lieu. Dix-sept ans après les faits, certaines interrogations seront difficiles à lever, car Émilien Ricklin a mis fin à ses jours en 2019 et son grand-père gendarme est lui aussi décédé. Mais la détermination inépuisable de la famille pourrait être entendue par la justice. Depuis le mois de juillet, un nouveau juge d'instruction travaille sur le dossier Abdelkader, un signe d'espoir pour la famille. TF1 | Reportage M. Bajac, C. Hanesse