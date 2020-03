Dispositif de confinement : le marché de Loches déroge à la règle

Pour le bien de la santé publique, les marchés sont interdits depuis mardi. Une mesure qui a un impact sur la finance des producteurs. Certains maires ont donc demandé des dérogations pour que leurs marchés restent ouverts le mercredi. C'est notamment le cas à Loches (Indre-et-Loire). Des mesures de précautions sont toutefois mises en place pour éviter la propagation du virus et seuls les produits alimentaires peuvent être vendus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.