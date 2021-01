Dispositif "un jeune, une solution" : où sont les aides promises par l'État ?

Cela fait quatre mois que Joachim est apprenti dans la chaudronnerie "Steel Atelier" à Castelnau-de-Médoc (Gironde). Son patron, Brice Dargilas, l'a embauché dès qu'il a entendu parler des aides de l'État pour soutenir l'apprentissage. Mais quatre mois plus tard, il attend toujours 8 000 euros pour Joachim. Brice Dargilas travaille seul dans son atelier. Donc, l'avance de salaire de Joachim est conséquente pour son entreprise. Cela fait déjà quatre mois qu'il a déposé son dossier. Pour lui, c'est le manque de réactivité qui pose problème. "Je pense que ça va venir, mais il ne faut pas que cela n'arrive trop tard non plus", réclame-t-il. Loin d'être seul dans ce cas, 250 000 demandes sont en attente de paiement, soit deux tiers des entreprises éligibles. Anahita Zahedi, une paysagiste installée depuis six mois à Bordeaux, a tout misé sur l'embauche de son apprenti. De son côté, l'État s'est engagé à traiter tous les dossiers avant le 5 février.