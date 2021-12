Dispositif "un jeune, une solution" : une aide de 3 000 euros pour créer son entreprise

Avoir sa propre boutique de bonbons et de chocolats, Amandine Devalckeneer en rêvait depuis des années. Elle est ouverte depuis à peine deux mois. Pour les habitants d'Albert (Somme), plus besoin d'aller en grande surface pour se faire plaisir. Malgré l'affluence du jour, Amandine stresse de ne pas savoir si à terme, elle sera rentable. Quand elle a appris que l’État allait lui donner un coup de pouce de 3 000 euros, elle en était ravie. Elle va pouvoir acheter de nouveaux produits. "C'est important de renouveler, il ne faut pas que les gens se lassent", lance Amandine. C'est l'une des mesures du plan "un jeune, une solution", lancé par le gouvernement. Toujours dans la région d'Amiens, Quentin Deguisne aussi va en bénéficier. À 23 ans, il a repris un commerce spécialisé dans le matériel de motoculture. Cette aide lui permettra de consolider sa trésorerie. Mais pour lui, l'aide la plus déterminante vient d'ailleurs. Un réseau associatif s'est porté garant auprès de sa banque pour qu'il emprunte les 40 millions nécessaires à son installation. Sans cela, il n'aurait jamais pu créer son propre emploi. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Gatineau